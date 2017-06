El comité de Ferroatlántica iniciará desde Cee una marcha a pie el día 5 de julio que llegará el 8 a Santiago 

DIEGO G. MORENO. PERIODISTA No pasa una semana sin que algún periodista, columnista o, simplemente, alguien que tiene un miedo atroz al cambio, vuelque su frustración sobre todos los males que afectan a la sociedad moderna en esta nueva generación a la que me ha tocado pertenecer y a la que han llamado millennial.Que si somos egocéntricos, narcisistas, que q […]

ÓSCAR PUENTE. MILITANTE DEL PSOE Y ALCALDE DE VALLADOLID 1. El mundo ha cambiado, y el PSOE también. Parecía sencillo de entender, pero la realidad ha demostrado que no lo era tanto. Quien lo entendió se alzó con la victoria. Quien no lo hizo perdió.2. Los militantes del PSOE no aceptan imposiciones. No hay liderazgo orgánico o institucional que pueda impone […]

