La candidatura de Patxi López le pide que tire la toalla: “La tercera vía ha fracasado” – El Independiente

“La tercera vía ha fracasado. Corremos el riesgo de hacer el ridículo y tener menos votos que avales”. Así de tajante se muestra un miembro de la candidatura de Patxi López que aboga, abiertamente, por que el diputado vasco se retire de las primarias. “Todos lo tenemos claro, ya nadie quiere seguir, sólo César Luena”, asegura.

De hecho, gran parte de los seguidores del ex lehendakari le están recomendando en privado que busque una salida y no dilapide el capital político que suponen los 10.866 avales conseguidos en el caso de que el voto útil ahogue su candidatura y se derive hacia Pedro Sánchez con el objetivo de que “no gane Susana Díaz”.

No obstante, el candidato ha respondido que seguirá adelante porque quiere “mantener su palabra”. “Esta candidatura va a seguir hasta el final, a pesar de los cantos de sirena, porque nuestro objetivo no es aumentar el enfrentamiento sino unir al Partido Socialista. Nuestro objetivo no es cavar más trincheras sino ver cómo tendemos puentes”, ha asegurado este sábado en Zaragoza.

Presionado también por los susanistas para que no facilite la victoria de Sánchez, López asegura que no tirará la toalla. “Unos piden el voto útil para Pedro para ver cómo se cargan a Susana y otros piden el voto hacia Susana para ver cómo se cargan a Pedro, pues yo no pido el voto útil ni para matar a Pedro ni para matar a Susana, pido el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero de España”, ha explicado.

En su equipo hay dos corrientes principales. Una de ellas, lideradas por la secretaria general de Baleares, Francina Armengol, y la diputada murciana María González Vera -según ha informado ’20 Minutos’- aboga por mantener el número de avales y asumir “el papel de mediador” en el congreso federal de junio ante la situación de ruptura en dos mitades que sufre el partido.

Tras la recogida de avales, que ha mostrado un empate técnico entre Sánchez y Díaz, a mucha distancia de López, los partidarios del candidato vasco dan por virtual vencedor al ex secretario general y temen el efecto del voto útil en su candidatura. “Los que queremos que no gane Susana Díaz lo tenemos muy claro y así se le está transmitiendo en privado”, aseguran.

En este sentido, otro sector aboga por integrarse directamente en la candidatura de Sánchez, tal y como ha ofrecido el ex secretario general. O, como mínimo, “negociar bajo cuerda” con los sanchistas algún tipo de acuerdo sobre la futura Ejecutiva Federal que dé pie a la retirada.

