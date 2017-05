Díaz esconde que no dará el poder a la militancia en su mitin con Ana Rosa Quintana: “Los dirigentes tenemos que tener también mayor control” – Y no hay forma de que responda a: “¿Por qué usted no ha presentado ningún documento programático? Ni con respecto a España ni con respecto a qué Partido Socialista quiere en el futuro”.

En el programa de Ana Rosa, Susana Díaz ha ido al programa donde ha dado un mitin.

La lideresa ha aburrido al respetable con intervenciones larguísimas, sin que la presentadora cortara su discurso ni le hiciera preguntas incisivas. Más que una entrevista parecía una reunión de colegas, salvo algún momento puntual de la misma.Eduardo Inda ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez y volver al mensaje de la derecha mediática, que apoya también La Sexta, de que si pierde la baronesa se pierde el partido. No le han preguntado en ningún momento si ella sería leal si pierde, como no lo ha sido durante los últimos tres años, cargándose el partido y derrocando a su secretario general con una dimisión en masa como ha hecho en 32 ocasiones anteriormente. Ana Rosa, en un momento del mitin en el que estaba la lideresa, apoyó su mensaje preguntando también por el supuesto cisma si pierde ella, para seguir incidiendo en esa posverdad, repetir la mentira para fijar una supuesta verdad, de que Pedro Sánchez es una amenaza. Y por supuesto no le han preguntado ni por sus mítines vacíos de asistentes o por las palabras de la candidatura de la lideresa de “enterrar en avales” a Pedro Sánchez.

La lideresa, que organizó la conjura, ha hecho declaraciones tan llamativas como que “no le sale meterse con un compañero” o “Estoy en contra de que se utilice el odio y el rencor” y acto seguido se ha puesto a atacar a Pedro Sánchez. Ha llegado a decir que no se quitó al secretario general, negando de nuevo la verdad y se ha erigido en defensora de la democracia, olvidando el ‘golpe’ de octubre. En un momento de la entrevista, si se le puede llamar así al masaje que le estaban dando, con Eduardo Inda en una ceremonia de adulación empalagosa, Jorge Bustos se ha salido del guión, preguntando sobre su imagen de ‘conjuradora’ que le achacan los militantes pedristas, y ahí se le ha cambiado la cara a la jefa del PSOE-A, que se confabuló para cargarse a su superior, al partido y salvar así al PP y a Mariano Rajoy.

En otro momento de la entrevista Esther Palomera, fiel defensora del ‘susanismo’, hoy ha sorprendido intentando poner en un brete a la baronesa preguntando lo siguiente:

Esther Palomera: “Antes decía que usted quiere ganar, lo repite en cada uno de los actos públicos que tiene. Imagino que sus compañeros, los que compiten con usted a la secretaría general, también querrán ganar. Sin embargo desde que empezó la precampaña, en el Partido Socialista para estas primarias hemos conocido el proyecto político de Pedro Sánchez y el de Patxi López. El modelo de partido que defiende Pedro Sánchez y el que defiende Patxi López, ¿Por qué usted no ha presentado ningún documento programático? Ni con respecto a España ni con respecto a qué Partido Socialista quiere en el futuro. Porque si algo ha puesto de manifiesto, no solamente los últimos meses en el Partido Socialista, lo que han vivido ustedes, en Francia y en el conjunto de Europa, es que hay una crisis de la democracia representativa, de los partidos políticos tradicionales y la gente que le ha avalado a usted supongo que querrá saber si quiere modificar algunas de las pautas o estructuras que sostienen tradicionalmente al PSOE, por ejemplo, consultas a la militancia, quien debe quitar o no a un secretario general, cuando y en qué momento se debe decidir quienes sobre los pactos postelectorales. No conocemos nada de cual es su modelo de partido, presidenta.”

Entonces la lideresa se ha puesto muy seria y le ha dicho: “Lamento que sea así Esther. Lamento que usted no lo conozca pero yo no tengo ningún problema.” Tras esto se ha ido por las ramas y ha dado otro mitin sin especificar nada, y entonces Esther Palomera ha preguntado de nuevo “¿Qué documentos?”

De nuevo Susana se ha puesto más seria, “Un segundito Esther. Evidentemente habrá documentos” pero siguió con de nuevo se salió por peteneras sin especificar su proyecto de partido. Quizás porque no quiere que los militantes lo sepan por su trayectoria de cargarse ejecutivas y su férreo control, lo que tiene preparado a nivel nacional. De hecho negó que se conjuraran para derrocar a Pedro Sánchez “Me dice, quitar a un secretario general o no quitarlo. Aquí no se ha quitado a un secretario general.” y luego añade sin temblarle un músculo “Como hemos hablado antes de la posverdad en Francia, algunos repiten las mentiras para convertirlas en verdad.” Impresionante ejercicio de trilerismo susanista. Y para volver al tema de la participación de la militancia, tras minutos de discurso, ha dicho por fin:

“Tendremos que regular eso también y ver de qué manera.”, es decir nada y remata sobre la participación de la militancia, “eso tiene que ser compatible con el control de los órganos del partido para evitar que nadie intente ejercer liderazgos ‘cesaristas’ y estar al margen de cualquier órgano de control.”

Ante el trilerismo manifiesto y lo largo de su discurso sin que Ana Rosa la cortara, Esther Palomera se desesperó y le interrumpió: “Pero díganos cual es su propuesta. Es que llevamos diez minutos de respuesta y todavía no sabemos cual es su propuesta.”

Entonces Ana Rosa salió al quite de la lideresa, porque se había visto el plumero al programa: “Bueno, vamos a ir a preguntas cortas y respuestas cortas porque si no, nos pasamos toda la mañana.”

Tras esto, Susana miró muy seria a Esther Palomera y le volvió a soltar una chapa inmensa infumable sin concretar de nuevo nada y yéndose por las ramas, una profesional de la política:

“Decía que hay que regular, de la misma manera que se hace en el artículo 92 de la Constitución, el estatuto, los estatutos del PSOE tienen que regular también en qué ambitos, en qué temas concretos y de qué manera. ¿Para qué? Para que nadie intente utilizar la doble legitimidades para estar al margen de los órganos de control. Yo haré propuestas, la estoy haciendo ya, en los actos del partido, en el ámbito social, de hecho he hecho propuestas en el ámbito educativo, como ampliar la educación pública gratuita desde edades tempranas, desde los 0 a 3 años, meterlos en el sistema educativo, la universidad pública gratuita con el esfuerzo al estilo alemán y otros países europeos, en el ámbito sanitario para blindar nuestra sanidad pública, pero también en el ámbito económico con un nuevo modelo económico productivo”

Y por fin, al rato, cuando todos estábamos adormecidos ha rematado: “…y en el ámbito orgánico, en ese partido, que tiene que ser participativo, donde la militancia tiene que tener mayor presencia y al mismo tiempo los dirigentes tenemos que tener también mayor control.”

En conclusión, los ‘golpistas’, como critican algunos en las redes, gobernando con mano de hierro el Partido Socialista sin contar con la militancia, ese es el futuro que esconde.

