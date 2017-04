Muere un niño de 10 años cuando entrenaba en el circuito de karts de Fernando Alonso en Llanera

EP El consumo de grasa no debe superar el 30 o el 35% de las calorías consumidas.Los expertos recuerdan que no debemos consumir grasas trans y debemos reducir el consumo de grasas saturadas.La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha informado de que el consumo de grasa no debe superar el 30 o el 35% de las calorías consumidas."Para una […]

EP