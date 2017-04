Primarias del PSOE: ¿Quién tiene más apoyo en Twitter? ¿Y quién más bots funcionando a todo meter? | Twitter Bots

A falta de poco más de un mes para las primarias hemos analizado la red social para tratar de comparar el apoyo recibido en Twitter por las distintas candidaturas. La información extraida permite visualizar sin ambigüedades la fuerza y debilidades de cada una de ellas, detectando ataques a hashtags y cuentas creadas para exagerar simpatías.

El período estudiado abarca desde el comienzo de 2016 hasta el 13 de abril de 2017, cuando la campaña sufre un parón debido a las vacaciones de semana santa y al fallecimiento de la socialista Carme Chacón.

En este trabajo analizaremos el timeline de los candidatos y se estimará el apoyo con que cuentan en Twitter en base a RTs y FAVs/Likes. Comprobaremos qué hashtags están siendo más seguidos en la campaña, expondremos nuestra opinión sobre la actividad de cada una de las candidaturas, daremos un repaso a la historia reciente del PSOE en Twitter de la mano del “Comando Susana” y el “Equipo Sugus” y finalmente se expondrán las conclusiones.

Con el fin de facilitar la lectura hemos tratado de hacer una exposición preferentemente visual evitando en la medida de lo posible complicaciones innecesarias.

1. Sobre la actividad los candidatos en Twitter



El más veterano en la red social es Patxi López, que lleva tuiteando desde septiembre de 2008, seguido por Pedro Sánchez (2009), siendo Susana Díaz la última en incorporarse en 2012. Todos ellos tuitean preferentemente desde dispositivo iPhone, y en el caso de Susana es el único medio que utiliza.

Es posible acercarse a los hábitos de tuiteo de los tres candidatos si representamos sus tweets en función del horario de emisión. Cuanto más activo en Twitter sea el candidato mejor se pueden reconstruir sus hábitos. En este caso Pedro es quien más utiliza la red social, aprovechando aparentemente la hora del almuerzo para hacerlo, aunque también a media mañana y un rato a última hora. Susana es quien menos tuitea y precisamente al disponer de pocos tweets es difícil apreciar pautas definidas. En el caso de Patxi, utiliza también la hora de comer con preferencia al resto del día con un parón sobre las 4 de la tarde.

En cuanto al volumen de tweets emitidos, el siguiente gráfico refleja el número de tweets semanales emitidos por cada uno de los candidatos desde enero de 2016: Lo primero que se observa es una gran diferencia entre la cantidad de tweets lanzados por Pedro (línea roja) y los otros candidatos durante 2016, dado que estaba inmerso en la campaña de las generales del 26 de junio. Otro hito que explica esa diferencia de actividad es la situación de crisis y enfrentamiento que se vivió en el partido una vez pasadas las elecciones y ya con más intensidad en septiembre, que terminó con la dimisión de Pedro como secretario general el 1 de octubre tras el Comité Federal. La cuenta de Patxi (línea verde) es la segunda en número de emisiones, alcanzando su máximo también durante las pasadas elecciones y teniendo un incremento de actividad durante los últimos meses. Susana (línea azul), con la media semanal de emisiones más baja, es la que menos utiliza Twitter. Llama la atención que en distintas ocasiones aparecen períodos de varias semanas enteras en los que no hay actividad emisora en su cuenta: 20 días seguidos sin tuitear en febrero de 2017, 30 días durante el verano de 2016, 16 días en abril de 2016, etc. De todas formas desde el inicio de la precampaña todos los candidatos, incluso Susana, han incrementado su locuacidad en la red.

2. Estimación del apoyo en función de RTs y FAVs/Likes



Las dos vías más evidentes por las que se percibe el apoyo que recibe una cuenta en Twitter es mirando en qué medida sus tweets son reenviados (RTs) o marcados como favoritos (actualmente los FAVs se han convertido en Likes, aunque aquí mantendremos el nombre tradicional).

Retweets

El siguiente gráfico muestra la evolución del número semanal de retweets recibido por los actuales candidatos desde enero de 2016: Es manifiesta la superioridad en retweets recibidos por parte de Pedro (línea roja) sobre los otros dos. Hasta el momento de las pasadas elecciones (junio de 2016) era lo esperado, ya que siendo candidato a las generales contó con el apoyo del partido. Pero vemos que tanto durante la crisis como después de su dimisión como secretario general ha estado siempre por encima. Durante los últimos meses esa diferencia de retweets se ha vuelto aparentemente insalvable por parte de Susana y Patxi, aún cuando ambos están experimentando un incremento de RTs.

Hemos seleccionado los dos tweets que más apoyos recibieron para cada candidato en el período considerado: Pedro Sánchez recibe su mayor apoyo cuando ya no es secretario general en un tweet emitido días antes de entregar su acta de diputado en el cual pronostica la reconstrucción del PSOE por parte de su militancia. El tweet con más retweets de Susana Díaz data de la campaña de las generales. En él decía que el PSOE era la única alternativa para echar a Rajoy, afirmación que se demostró incorrecta pocos meses después cuando gracias a la abstención propiciada por ella misma el candidato popular pudo seguir gobernando. Patxi López alcanzó su mayor apoyo con un tweet dedicado a la violencia machista.

FAVs

Si ahora consideramos el numero de FAVs/Likes recibidos, el gráfico sale similar al de los retweets, siendo más acusadas si cabe las diferencias. El momento más destacado en apoyos tiene lugar en octubre de 2016 la semana en que Pedro entrega su acta de diputado tras haber sido sustituido por una gestora.

Diferencia entre FAVs y RTs

Pensamos que el parámetro FAVs menos RTs (FAVs – RTs) es un buen indicador para medir el grado de apoyo recibido por una cuenta. No cabe duda que en el ámbito de la temática política el hecho de retuitear significa en cierta medida apoyo hacia la cuenta que lo emite. Pensamos que el uso de los FAVs (ahora Likes), que se ha ido extendiendo durante los últimos años, puede ser algo más complejo pero en general indica un claro apoyo.

El total de RTs y FAVs alcanzados por un tweet es la suma de estas tres posibilidades:

usuarios que han hecho retweet pero no lo marcaron como FAV: hay personas que no acostumbran a utilizar el FAV o sólo lo hacen en contadas ocasiones. También puede darse el caso de que un tweet sea retuiteado aunque no se esté de acuerdo con su contenido.

usuarios que han hecho retweet y también marcado como FAV al mismo tiempo: les gusta el tweet (FAV) y lo comparten (RT).

usuarios que lo han marcado como FAV pero no lo han retuiteado: a veces se marcan como FAVs tweets con los que se simpatiza pero que por algún motivo no se quiere hacer visible ese apoyo con un retweet. Otras veces la simpatía por una persona hace que muchos de sus tweets, aunque sean poco trascendentes, sean marcados como FAV pero sin llegar a hacer RT.

Al considerar la suma de FAVs y RTs hacia una cuenta durante un período de tiempo se suma el efecto de cada tweet individual, haciéndose más visible la tendencia general hacia el candidato. Al observar la diferencia FAVs – RTs en los tres candidatos del PSOE desde comienzos de 2016 aparecen dos variantes: las cuentas @sanchezcastejon y @patxilopez se comportan de manera parecida, mientras que @susanadiaz lo hace de forma diferente. Las zonas superiores coloreadas de naranja expresan períodos en los que se reciben más FAVs que RTs (diferencia positiva entre FAVs y RTs), mientras que si la zona superior es verde se reciben más RTs que FAVs. Durante la primera mitad de 2016 tanto Pedro como Patxi recibieron mensualmente más RTs que FAVs (el cálculo semanal arroja el mismo resultado, pero se muestra por meses por la claridad de los gráficos). Es significativo que justamente después de tener lugar las elecciones generales del 26 de junio los tweets de ambos candidatos comenzaron a sumar más FAVs que RTs, siendo más acusado ese efecto en Pedro. Posibles explicaciones no excluyentes a este fenomeno son las siguientes:

Durante la época de campaña y precampaña se incrementan los RTs de campaña, muchos de ellos desde cuentas de partido, que no suelen llevar asociado el correspondiente FAV. Esto haría que una vez pasado el 26J, cuando buena parte de estos “RTs electorales” han cesado la situación refleje mejor el sentimiento en Twitter. Al tiempo que se gestaba el golpe de timón que puso a una gestora al frente del PSOE, las simpatías hacia los futuros candidatos se fueron agudizando, sobretodo hacia Pedro Sánchez que había sido elegido por los militantes en primarias.

Para tratar de verificar si son correctas estas hipótesis sobre el cambio de tendencia de la diferencia entre FAVs y RTs haremos uso de diagramas de dispersión. Vamos a representar los tweets emitidos por Pedro en función del número de RTs y FAVs que cosecharon, pero añadiendo información sobre la fecha en que fueron emitidos mediante el color de los puntos. Cada punto representa un tweet emitido por el candidato. Todos los tweets que aparezcan por debajo de la diagonal que divide el gráfico tienen más RTs que FAVs y los que estén por encima han cosechado más FAVs. En el caso de Pedro Sánchez los tweets que emitió durante la campaña de las elecciones generales del 26J aparecen en color amarillo y por debajo de la diagonal (reciben más RTs que FAVs). Sin embargo los tweets emitidos durante la crisis (color primero blanco que se va transformando en azul) aparecen por encima de la diagonal (reciben más FAVs que RTs). Esa marcada tendencia permite considerar la hipótesis de que las dimisiones en bloque para forzar la salida de Sánchez y el hecho de que la gestora actuase de forma contraria a lo prometido en campaña electoral, provocó un aumento considerable de simpatías hacia Pedro Sánchez que influyó en el número de FAVs cosechados por sus tweets.

El gráfico de FAVs y RTs para Susana muestra que su cuenta en todo momento recibe más RTs que FAVs. Si las hipótesis anteriores fuesen correctas, ese plus de RTs sobre FAVs recibido por Susana podría deberse a RTs de partido que “inflarían” el apoyo percibido, elevando artificialmente la línea verde por encima de la amarilla también fuera de período electoral. Más abajo se aportarán algunos datos que apoyan esta suposición. En el diagrama de dispersión la mayoría de los tweets de Susana aparecen por debajo de la diagonal.

3. Estimación del apoyo en función de los hashtags

Durante las campañas en Twitter, la estrategia de los equipos de redes siempre pasa por lanzar una serie de hashtags con los eslogans que se pretenden asociar a su candidato. En Twitter Botshemos hecho un seguimiento de los hashtags más utilizados por las tres candidaturas con objeto de medir el éxito de las campañas. En el gráfico anterior están representados 20 hashtags asociados a las candidaturas de Pedro (en color rojo), Susana (azul) y Patxi (verde). Llama la atención la diferencia de volumen conseguido por tres de los hashtags (#SiEsSi, #100Por100PSOE y #SomosSocialistas) respecto al resto. Los de la candidatura de Patxi López y la mayoría de la de Susana Díaz quedan apelotonados en esta representación. Haciendo un zoom se puede apreciar la diferencia de tamaño con los anteriores.

El hashtag más empleado: #SiEsSi

El hashtag más seguido está siendo el #SiEsSi de la candidatura de Pedro Sánchez. Lleva casi 150.000 tweets en total y es tuiteado diariamente como muestra el siguiente diagrama temporal: El día 26 de marzo este hashtag alcanzó casi los 160 tweets/minuto y fue utilizado por unas 3.000 cuentas. Si hacemos zoom sobre dicho día y desglosamos entre tweets y retweets nos queda esta representación, donde se han desglosado los tweets(color rojo) y los retweets(verde): La máxima intensidad de utilización del #SiEsSi tuvo lugar durante la mañana y el hecho de que el 26 de marzo alcanzase sus mayores cotas no es casualidad ya que en ese mismo momento Susana hacía una demostración de fuerza en Madrid ante miles de personas anunciando que presentaría su candidatura para liderar el PSOE. Esta fue por tanto la respuesta en la red a Susana por parte de los seguidores de Pedro y el día 26 el momento en que las candidaturasactivaron la maquinaria de guerra. La visualización con la herramienta Gephi de las relaciones de retweets correspondientes a #SiEsSi da una idea de la cantidad de cuentas que participaron en dicho hashtag. Cada diminuto punto en este tipo de gráfico representa una cuenta, y las líneas unen las cuentas que hacen retweet con las cuentas retuiteadas, apareciendo representadas más grandes cuantos más RTs reciben. La apariencia de bola compacta significa cohesión entre sus miembros por medio de RTs. Como se verá en el siguiente punto, cuando diferentes comunidades tuitean el mismo hashtag aparecen diferentes aglomeraciones.

Segundo hashtag más utilizado: #100por100PSOE

Pertenece a la candidatura de Susana Díaz, aunque este segundo lugar alcanzado en cuanto a seguimiento es mérito sobretodo de los detractores de Susana. Al igual que en el caso anterior, es precisamente durante la mañana del 26 de marzo cuando alcanzó su máximo apogeo.

Obsérvese en primer lugar que casi alcanza los 180 tweets/minuto, ya que el #100por100PSOEestaba siendo utilizado ese día tanto por los partidarios de Susana como por sus detractores. En segundo lugar hay que hacer notar que el resto de los días, tanto anteriores como posteriores el seguimiento de este hashtag no alcanza niveles comparables. En estos dos gráficos que acabamos de ver no es posible diferenciar entre los tweets afines y contrarios a Susana Díaz. Para ello hay que recurrir nuevamente a la visualización de las relaciones de retuiteo con Gephi. Observaremos que los participantes en #100por100PSOE están divididos en dos grupos bien diferenciados: uno compacto alrededor de las cuentas de la candidatura de Susana (color azul), y otro más diverso enfrentado al anterior. Se podría decir que ese día el #100por100PSOE fue “atacado” por sus detractores, que llegaron a superar en número a los propios promotores del hashtag. Se puede comprobar haciendo zoom sobre cada uno de los dos grupos. Los enfrentamientos en torno a un hashtag forman parte de la normalidad en Twitter siempre y cuando no se efectúen con cuentas de perfil falso automatizadas. El bando azul se agrupa en torno a la cuenta @100por100PSOE del equipo de campaña de Susana. Observamos que además de la propia cuenta de @susanadiaz, aparecen recibiendo RTs cuentas como las de @carbajo_herrera y @cristinacabezon, supuestos integrantes del “Comando Susana” sobre los que en otra ocasión se ha hablado en relación a las redes de perfiles falsos que beneficiaban al PSOE-A. En el bando contrario retuitean los usuarios críticos con Susana en torno a una diversidad de cuentas influencers de tipo variado de tendencia progresista, incluido también algún político como @gabrielrufian. El efecto de todos estos usuarios hace que este hashtag susanista incluyera ese día una mayoría de tweets críticos con la candidata. Ahondando sobre este tema, recomendamos este trabajo de Mariluz Congosto donde identifica las distintas comunidades que participaron en el hashtag.

Debido a que se prolongaría mucho este estudio, obviaremos los detalles sobre el resto de hashtags analizados, limitándonos a mostrar sus relaciones de retweets de forma visual. El período de extracción de datos de hashtags ha sido desde el 23 de marzo al 13 de abril. Hay hashtags que han sido empleados durante los 22 días que duró el estudio, pero otros tuvieron una vigencia más corta. Por esa razon el dato de “tweets por cuenta” que mide el número medio de tweets que emitió cada cuenta que participó en cada hashtag debe valorarse en función de los días que éste estuvo vigente (no es lo mismo por ejemplo 10 tweets por cuenta si el empleo del hashtag se extendió durante los 22 días que si su vigencia fue de solamente de 1 día).

Más hashtags de la candidatura de Pedro Sánchez:

#SomosSocialistas: máximo alcanzado 80 tweets/min. #YoConPedro: máximo alcanzado 25 tweets/min. #EscuelaDeInvierno: máximo alcanzado 82 tweets/min. #YoAvaloAPedro: máximo alcanzado 13 tweets/min

Más hashtags de la candidatura de Susana Díaz:

#SusanaIlusiona: máximo alcanzado 23 tweets/min. #QuieroPSOE: máximo alcanzado 25 tweets/min.

#SusanaDiazT5: Como suele suceder en los hashtag televisivos de debate político, tuvo lugar un enfrentamiento entre los afines a Susana (arriba a la derecha) y sus detractores (abajo a la izquierda). Llegó a un pico de 160 tweets/min. #ConSusanaGanamos: máximo alcanzado de 23 tweets/min. Fue “atacado” por usuarios críticos con un reciente decreto que regula un nuevo modelo de escolarización en las escuelas infantiles y está siendo contestado por el sector. #SusanaDiazenLaSER: hashtag nuevamente disputado, máximo alcanzado de 133 tweets/min.

Los hashtags de Patxi López

El alcance de la campaña de Patxi está siendo el más discreto, lo que atestiguan los resultados alcanzados por sus hashtags:

#ConPatxiGanamosTodos: máximo alcanzado 11 tweets/min.

#100RazonesParaUnir: máximo alcanzado 12 tweets/min. #PatxiLopezT5: máximo alcanzado 26 tweets/min.

Pensamos que la relación de hashtags mostrados es representativa del volumen de tweets y retweets que están consiguiendo movilizar las tres candidaturas hasta mediados de abril de 2017.

4. Actividad de campaña

Una vez repasado el timeline de los candidatos y el alcance de los distintos hashtags que se están empleando hemos tratado de hallar las cuentas más relevantes de la campaña tomando las que más retweets están recibiendo en el ámbito de los hashtags mencionados anteriormente, aprovechando para dar nuestra opinión en relación cada una de las campañas.

Candidatura de Pedro Sánchez

La estrategia seguida esta candidatura parece basarse en la fuerza de sus apoyos en la red y la utilización de dos hashtags principales que se tuitean de manera contínua (#SiEsSi y #SomosSocialistas) y otros de carácter temporal que tienen que ver con las ciudades por donde va pasando el candidato. De momento no hemos encontrado ninguna red automatizada de cuentas de campaña, ni tampoco parece haber sido creada para la ocasión una gran estructura de cuentas de apoyo. Las cuentas favorables a esta candidatura que están recibiendo más RTs (sin contar la de su lider) son las siguientes: La mayoría están asociadas a personas reales, algunas de políticos en activo que apoyan la candidatura y otras de militantes, de los cuales varios pertenecieron al antiguo Equipo Sugus, del que se hablará más abajo.

Candidatura de Susana Díaz

Desde esta candidatura se ha creado una estructura de cuentas con el fin de aparentar un apoyo proveniente de todo el territorio nacional. Algunas se han especializado en emitir contenidos y otras en retuitearlos de manera automatizada como se verá en el siguiente apartado. Se están lanzando variedad de hashtags (#SusanaIlusiona, #QuieroPSOE, #ConSusanaGanamos, #QuieroSusana, #YoConSusana, etc), aunque sobre el que parece girar la campaña es el #100por100PSOE. Como hemos visto, en algunas ocasiones los hashtags susanistas son contestados desde la red por sus detractores.

Las cuentas favorables a esta candidatura que figuran recibendo más RTs (exceptuando la de su candidata) son: En su mayor parte son cuentas de apoyo creadas para la ocasión y las personas reales que aparecen residen en Sevilla, feudo de Susana.

La artificial red de apoyo a Susana Díaz

En el mes de febrero de este año comenzó a operar una red de 34 cuentas en apoyo a la candidatura de Susana Díaz. El nombre de usuario de dichas cuentas comienza siempre con el nombre de una localidad española, seguido de “consusana”. La mayoría fueron creadas durante el verano del pasado año 2016 y su objetivo parece ser dar la sensación de que la candidata andaluza goza de apoyo en todo el estado. Comenzaron a emitir todas al mismo tiempo el 15 de febrero de este año y diariamente hacen campaña a favor de su candidata. En este gráfico está representada su actividad, cuyo máximo de 600 tweet/día tuvo lugar el 26 de marzo. La mayoría de las veces sus contenidos están automatizados con la aplicación Hootsuite, la cual hemos tenido ocasión de comprobar en el pasado que es la preferida por el entorno de redes del PSOE-A. Hootsuite se utilizó en las redes de perfiles falsos del “Comando Susana”, y también es la aplicación que se usa para automatizar los mensajes de las cuentas oficiales del PSOE-A.

Este otro es un grupo de 40 cuentas oficiales del PSOE de Andalucía que emiten normalmente contenidos de propaganda institucional de manera automatizada también con Hootsuite. Entre ellas están cuentas como la cuenta oficial del PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia), la del PSOE de la provincia de Granada (@PSOEGranada) o las juventudes socialistas de Huelva (@jsahuelva). Hemos encontrado que el grupo de cuentas en apoyo creadas para la candidatura de Susana Díaz lanza la mayoría de sus emisiones en los mismos tiempos que la red oficial del PSOE-A y desde la misma aplicación Hootsuite. Incluso en ocasiones retuitean el mismo tuit. Lo anterior permite suponer que el mismo equipo que lleva el Twitter de la red oficial de cuentas del PSOE de Andalucía está gestionando también la red de cuentas en apoyo a la candidatura de Susana Díaz como secretaria general del PSOE.

Candidatura de Patxi López

La actividad de esta candidatura es la que está pasando más desapercibida siendo sus resultados bastante discretos. Los principales hashtags impulsados son: #ConPatxiGanamosTodos y #100RazonesParaUnir.

Hay una serie de cuentas creadas en apoyo a Patxi para esta campaña: @psoeconpatxi, @lariojaconpoatxi, @jovenesconpatxi, @almerioa_patxi, @valencia_patxi, @navarraconpatxi, @patximostoles, @asturiasxpatxi, @zamoraconpatxi, @cyl_conpatxi, @patximurcia, @plataformapatxi, @burgosconpatxi y @leonconpatxi,. Parecen estar gestionadas por diferentes personas y sin automatización, excepto en el caso de tres de ellas ( @cyl_conpatxi, @jovenesconpatxi y @burgosconpatxi) que pensamos están administradas por la misma persona, concejal en un pequeño municipio de Burgos.

Las cuentas más representativas (por ser las que reciben más RTs) de la campaña de Patxi son, además de la cuenta del propio candidato:

En este punto conviene pararse a recordar el pasado reciente de los equipos de redes del PSOE en Twitter. Existen fundamentalmente dos grupos (uno asociado a Pedro Sánchez y otro a Susana Díaz) enfrentados desde hace tiempo, y en el pasado ambos han sido encontrados utilizando cuentas de perfil falso.

5. Antecedentes en Twitter



En el pasado las cuentas de dos de los candidatos han resultado beneficiadas por retweets, menciones y comentarios procedentes de redes de cuentas de perfil falso y así lo hemosdocumentado. En el siguiente resumen se hará un breve repaso de los hitos más destacados en relación a trampas con perfiles falsos que beneficiaron en el pasado a los dos principales candidatos. Este repaso también servirá para conocer a los dos equipos de redes enfrentados en el PSOE.

Equipo Sugus

Desde el verano de 2014, y a partir del nombramiento de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, se fueron creando en Twitter una serie de cuentas de identidad falsa que desde septiembre y hasta comienzos de 2015 se dedicaron a promocionar al líder socialista y sobretodo a su jefe de campaña, José Cepeda. Éste comandaba un grupo de personas autodenominado “Equipo Sugus” desde las primarias de julio, y que a partir de entonces se encargaría de la promoción de Pedro Sánchez, contando con un grupo especialmente dedicado a redes sociales. La red, que llegó a tener más de 80 cuentas, fue denunciada a principios de enero de 2015. Era la primera vez que se aportaban pruebas de una red de esas carácterísticas e indicios sobre sus posibles responsables, que infructuosamente intentaron durante las horas siguientes a la denuncia “hacer hablar” a algunas de las cuentas para que pareciesen reales. Dada la repercusión de la noticia fueron suspendidas todas ellas por @TwitterSpain, incluso la cuenta que utilizaba el equipo sugus para promocionar a su candidato llamada @jovconpsanchez. Sorpresivamente Cepeda recibiría apenas tres semanas después como despedida un premio de una organización afín al partido socialista, por su “trabajo eficaz” realizado con “juego limpio” como comunicador político. En marzo, dos meses después, Maritcha Ruiz Mateos pasa a ser la Directora de Comunicación del PSOE y aunque el hashtag #EquipoSugus había dejado de ser utilizado por el equipo a raiz del escándalo, la labor de redes prosiguió de forma más discreta. Las grandes redes automatizadas son fácilmente reconocibles y no volvimos a detectar su uso en beneficio de Pedro Sánchez. Sí hubo posteriormente acusaciones en prensa sobre la utilización de cuentas troll por parte del activismo pro Pedro Sánchez, como se verá más adelante.

Red pro PSOE-Almeria

Por esa época (marzo de 2015) nos encontramos con otra peculiar red de cuentas falsas cuyo objetivo es modificar la intención de voto del electorado almeriense. Almeria, como feudo del Partido Popular en Andalucía, es un reto para las redes sociales del PSOE-A. Los perfiles falsos, supuestas personas residentes en Almería, emiten noticias de carácter neutro entre las que intercalan enlaces a mensajes favorables a Susana Díaz y PSOE. Otras veces dichas cuentas lanzan directamente su spam favorable a Susana Díaz. A pesar de que esta red, aparentemente gestionada desde el entorno PSOE-A, fue denunciada en 2015, desde la red social parece haberse tomado ningún tipo de medida y la mayoría de las cuentas siguen operando hasta la fecha.

Redes pro PSOE-Andalucia

En julio de 2016 salieron a la luz casi 80 cuentas distribuidas en dos grupos, utilizadas para mejorar la imagen de la presidenta de Andalucía Susana Díaz, desprestigio de sus adversarios políticos y acciones de trolleo contra cuentas partidarias de Pedro Sánchez. . Las personas a las que apuntan los indicios obtenidos en dicho estudio coinciden con algunas de las mencionadas en este artículo de un confidencial digital como integrantes del “Comando Susana”. Según esa información periodística, un antiguo miembro de dicho “comando” identifica como “responsable de agitación en las redes” a Ismael Perea (@iperea) persona de confianza de Susana Díaz, Juan Carlos Carbajo (@carbajo_herrera) como “responsable informático”, Miguel de la Rosa (@miguel_delarosa) concejal en Alhaurin el Grande, Cristina Galán Cabezón (@cristinacabezon) ex concejala en Sevilla, Jerónimo Guerrero (@JeronimoGJ), ex alcalde de El Coronil, etc.

Como consecuencia del descubrimiento de esta red utilizada para beneficiar al PSOE-A y a su presidenta, desde el Partido Popular se pidieron explicaciones a la Junta de Andalucía,amenazando con llevar una iniciativa parlamentaria para preguntar al Gobierno andaluz si se utilizaron medios públicos. Una vez más @TwitterSpain parece haber optado por no actuar, dejando que las cuentas fueran recicladas para su posterior uso mediante la modificación de fotos de perfil y nombres de usuario.

Comando Luena

Con ese nombre se conoce al entorno organizado de los partidarios en redes de Pedro Sánchez supuestamente desde Ferraz. La primera referencia al “comando Luena” que hemos encontrado es de agosto de 2016 (un mes después del escándalo del “comando Susana”) en respuesta a un tweet del antes nombrado Jerónimo Guerrero (@JerónimoGJ). Aparentemente por tanto, el concepto “comando Luena” procede del entorno del llamado “comando Susana” (nótese que no nos referimos al autor de este tuit de respuesta, @juanjobaldovar, sino a usuario al que está respondiendo) cuyas actividades habían sido puestas al descubierto un mes antes. Ninguna referencia más hasta el 14 de septiembre, cuando dicho “comando luena” es nombrado en los medios masivos como posible responsable de las críticas recibidas en redes por Guillermo Fernández Vara. Dos días antes, una informaciónacusaba a una de las responsables de redes de Pedro Sánchez y ex Equipo Sugus, Cris Papin (@crispapin) de atacar a Susana Díaz desde perfiles falsos, aportando el indicio de la pantalla que ofrece Twitter para la recuperación de la contraseña, cuyas trazas de correo electrónico y teléfono se ajustarían a los de Cris Papín. Es difícil no enmarcar todo ese revuelo mediático de septiembre en el contexto de la operación para apear a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE tal como se describe en este artículo, lo cual no significa que las acusaciones al “Comando Luena” tengan que ser falsas, al menos algunas de ellas. Nos ha parecido interesante, si bien no sabemos el grado de credibilidad que debe dársele, un relato fechado en marzo de 2017 sobre el “Comando Luena” hallado entre los comentarios de esta noticia, según el cual dicho comando sería una evolución del Equipo Sugus, que se habría trasladado a un “bunker” situado en el Paseo de Pintor Rosales de Madrid, cerca de Ferraz. La situación de contexto de estas primarias es entonces la de dos grandes bloques partidarios de Pedro y Susana, cada uno con su grupo de redes e inmersos en un antiguo enfrentamiento, entre los que Patxi intenta hacerse un hueco.

6. Conclusiones

Desde nuestro punto de vista y en el momento actual (mediados de abril de 2017) Pedro Sánchez es quien más apoyo tiene en Twitter. Está dominando claramente tanto en retweets y FAVs (me gusta) sobre sus tweets como en el volumen y alcance de los hashtags de su campaña. El apoyo de Susana Díaz parece estar bastante focalizado en Andalucía, habiéndose detectado una red de cuentas automatizadas para simular apoyo en el resto del país. Algunos de sus hashtags son contestados con cierto éxito por sus detractores en Twitter. Por último la candidatura de Patxi López no lo tiene fácil para competir con líderes y equipos ya asentados. Está teniendo un papel discreto, aunque con posibilidades de mejorar en la medida que consiga llegar a los militantes menos polarizados.

No hay que perder sin de vista sin embargo que todavía queda mucha campaña y que de momento la gente con presencia en Twitter no es representativa de la sociedad española ni de los militantes del PSOE. Está todavía por ver en qué medida los resulltados obtenidos en Twitter son trasladables a las urnas.

Origen: Primarias del PSOE ¿Quién tiene más apoyo en Twitter? | Twitter Bots