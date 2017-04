RAÚL RIOJA. PERIODISTA Estimado señor Infantino: El otro día me preguntaba mi madre con inquietud si había algo de fútbol en Rusia en junio. Tiene programado un viaje en esas fechas por San Petersburgo, y en su grupo de amigas existía preocupación porque habían oído algo de que había un evento futbolístico por esas fechas que coincide con su viaje.La tranq […]

LUIS PARDO. PERIODISTA Como a Groucho, haber ganado impide a Erdogan entrar en el club que estudiaba admitirlo como miembro. Sin separación de poderes -al menos formal- y con nostalgia de la pena capital, es difícil seducir a esa Europa a la que no le molestan los muertos en el rellano, pero sí en el vestíbulo. Rusia es menos picajosa, claro, pero su carné y […]

ISASAWEIS. ESCRITORA Y BLOGGER Todos los artículos de Isasaweis. El blog de Isasaweis con sus vídeos para 20minutos.Ayer, cuando iba a borrar los e-mails que tenía en el spam, me llamó la atención uno que decía «Regala una estrella», y al leerlo, saltaron mil recuerdos en mi cabeza. Me acordé de él y hoy al sentarme a escribir la columna, las manos me escrib […]

