¿Utiliza Díaz al PSOE para su candidatura? “Lo que parece, es” – Entrevista a Adriana Lastra en El Español – Y no solo es, sino que ya huele #RenuevaPSOE #SomosSocialistas

Adriana Lastra (Ribadesella, Asturias, 1979) fue de las primeras en apostar por Pedro Sánchez y de las últimas en marcharse del Comité Federal de los gritos. “Con la cabeza bien alta”, dice sobre la tormentosa reunión que acabó con el mandato del secretario general y el de su Ejecutiva, de la que ella formó parte hasta el último día. Ahora es la coordinadora de la campaña del exlíder en su intento por recuperar el timón del PSOE en las primarias. Aún no han sido formalmente convocadas, pero ya hay dudas y reproches sobre la financiación, el censo o la manera de ejercer el voto.

En menos de 15 días, Sánchez ha recaudado 88.000 euros a través de un crowdfunding, o financiación colectiva, que permite a sus seguidores donar desde 10 a 300 euros. Los datos sobre la recaudación de Patxi López,con sistema propio, no han sido hecho públicos, aunque su equipo avanza que la cantidad es muy escasa. La Gestora del PSOE ha puesto a disposición de cada candidato dos cuentas de las que es cotitular y espera que tanto Sánchez como López opten por ellas, como ha hecho Susana Díaz desde el primer día.

Pero el equipo de Sánchez prefiere su sistema, que considera más transparente, y se niega a compartir con la Gestora la identidad y volumen de donación de sus seguidores argumentando que estarían infringiendo la ley.

¿Van a aceptar el sistema de financiación que propone la Gestora?

Acabamos de hacer públicos los gastos de la campaña. Hemos hecho las cosas de manera legal, ejemplar, austera y transparente. Es la Gestora la que nos tiene que explicar qué quiere hacer en una reunión que tendremos el martes. Nos da un número de cuenta, pero… ¿para qué? ¿Por qué no le dice a los otros candidatos que opten por nuestro sistema, que es transparente y rinde cuentas? Cumplimos la legislación vigente y los estatutos del partido. La Gestora lo sabe.

Esta Gestora no ha sido neutral y lo que le pido es que lo sea. Que no sea una Gestora al servicio de una candidata.

¿Quiere la gestora controlar su financiación?

La Gestora debería procurar que hubiera rendición de cuentas de otros candidatos. Me temo que no la habría con el sistema que propone. Esta Gestora no ha sido neutral y lo que le pido es que lo sea. Que no sea una Gestora al servicio de una candidata.

¿Reclamarán que Susana Díaz explique cómo se financia Susana Díaz? Hace poco protagonizó un multitudinario acto con alcaldes y el próximo domingo se presenta en un gran pabellón.

Todos los candidatos tienen que explicar cómo están financiando sus actos. A nosotros nos fiscalizan los medios, los compañeros a través de la web y Hacienda. ¿Y a los demás? Sobre el acto de alcaldes de Susana hemos pedido en reiteradas ocasiones que se nos explique cómo se pagó y si es cierto que federaciones del partido costearon autobuses. Que sepamos no se trataba de un acto de partido ni estaban invitados todos los alcaldes.

¿Ha utilizado Susana Díaz el partido al servicio de su candidatura?

Dice siempre Javier Fernández, mi presidente y secretario general, que en política, lo que parece, es.

¿Enseñarían sus cuentas a la Gestora para demostrar que no tienen nada que ocultar?

Nuestro crowdfunding es completamente legal, pero no podemos enseñarle a una tercera persona o a la Gestora quienes son los donantes con nombres y apellidos. Podemos decirle cuantos, la media de las donaciones, qué días se ha donado más e incluso por territorios. Pero quiénes han donado, no, porque no lo han hecho al PSOE si no a Bancal de rosas [la estructura en favor de Sánchez]. No han autorizado que se cedan esos datos. Y la ley de protección de datos es clara. La Gestora lo sabe.

Antes que abstenerme, tendría que haberme ido, como hizo Pedro. Él tomó la decisión correcta y esa es su gran fortaleza.

Para la Historia quedarán la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy, que puso fin a casi un año de bloqueo político. 15 diputados votaron “no”, pero entre los partidarios de Sánchez hubo varios que se abstuvieron. Entre ellos, Lastra, que al levantarse dijo que lo hacía “por imperativo”.

¿Se arrepiente de haberse abstenido?

Formaba parte de la dirección del partido y como parte de ella exigía a los demás que se respetasen las decisiones que se tomaban, así que tenía que exigirme lo mismo a mí misma. ¿Fue un desgarro? Sí. ¿Me arrepiento de acatar la decisión? No podía votar contra el Comité. Antes que eso, tendría que haberme ido, como hizo Pedro. Él tomó la decisión correcta y esa es su gran fortaleza. Renunció a muchas cosas y al escaño para no hacer daño a su partido.

¿Es más creíble Sánchez cuando dice “no” al PP que otros que se abstuvieron, como Patxi López?

Por supuesto, porque su “no” le costó la secretaría general del partido. Lo que sucedió en aquel Comité Federal fue porque él se mantenía en el “no”. Es el único que tiene credibilidad frente al PP.

¿López, su equipo y los que lo apoyan defendieron el “no” sin convicción?

Debería preguntárselo a ellos. El que renunció a su escaño fue Pedro. Para no defraudar a los votantes ni a los militantes.

“A ALGUNOS NO LES VALE NINGÚN LÍDER”

Dice que él cayó por su “no” al PP. ¿No hay otros factores? ¿No había descontento con su gestión y sus resultados mucho antes del debate sobre la abstención?

Había una estrategia planificada desde hacía mucho tiempo. Cuando llevábamos seis meses en el cargo, en diciembre de 2014, nos despertamos con titulares diciendo que si no superábamos un tanto por ciento determinado en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, Pedro Sánchez y su dirección tendrían que irse. Esta estrategia de empezó casi el primer día. También le pasó a Rubalcaba. La inestabilidad dura ya cinco años porque parece a algunos no les vale ninguna dirección ni ningún secretario general.

Exigir buenos resultados es algo lógico y habitual en cualquier partido. Si no se consiguen, es por algo.

Sí, pero no cuando llevas seis meses en el cargo. Veníamos del peor resultado histórico, el de las europeas de 2014, y el tablero había cambiado por la llegada de dos fuerzas que, sobre todo en el caso de Podemos, irrumpían con mucha fuerza.

¿Por qué habrían de dar los militantes una tercera oportunidad a un candidato que ya ha cosechado los dos peores resultados del PSOE en las elecciones generales?

Por varios motivos. El primero es que es el único que tiene coherencia y credibilidad dentro del PSOE y, sobre todo, fuera. Lo que nos dicen todas las encuestas es que, tanto para militantes como para votantes, el PSOE sólo se recuperará si Pedro Sánchez es secretario general. ¿Son importante los resultados? Por supuesto, pero más importante es lo que haces con ellos. Y lo que nunca hará Pedro Sánchez es pactar con la derecha, como han hecho otros. Por otra parte, el tablero político ha cambiado. Hay nuevas fuerzas que gobiernan en las principales ciudades y en autonomías con nosotros. Tenemos que convivir con esa realidad de cara al futuro. Hay otra gran fuerza en la izquierda: Podemos. El único que puede restarle votos a Podemos es Pedro Sánchez.

Dice que el tablero cambió. En las elecciones europeas, Podemos tuvo un millón de votos y su progresión era ascendente. Por eso se fue Rubalcaba. ¿No se eligió a Pedro Sánchez para cambiar el tablero en vez de para convivir con Podemos?

Todo el partido tendría que haber trabajado en esa dirección, pero es muy difícil enfrentarse a unas elecciones generales con tanto ruido interno y un cuestionamiento sistemático. Todas las encuestas que manejábamos indicaban que el PSOE era una jaula de grillos aunque Pedro Sánchez fuese un buen líder. El drama fue comprobar que a la dirección política sólo se le ponían palos en la rueda.

Rajoy sabe que si sale Pedro Sánchez, no vamos a pactar unos presupuestos de políticas neoliberales. Está esperando a ver si pasa otra cosa y es capaz de pactar

”Otros han pactado la derecha”, dice. ¿Quiénes? ¿Se refiere a la investidura?

No, me refiero a pactos como el techo de gasto, por ejemplo. Rajoy lleva seis meses como presidente y aún no ha traído los presupuestos al Congreso porque, según dicen en el PP, están esperando a ver qué pasa con nuestro congreso. Porque saben que si sale Pedro Sánchez, no vamos a pactar unos presupuestos de políticas neoliberales. Están esperando a ver si pasa otra cosa y son capaces de pactar.

¿Pedro Sánchez no ha pactado con la derecha?

¿El qué?

En su investidura, que no prosperó.

Pactamos con la derecha del PP políticas de Estado, como la política antiterrorista. Con Ciudadanos hicimos un acuerdo de investidura porque fue a lo que nos obligó el Comité Federal. Nos impidió hablar con Podemos hasta que no renunciase a sus planteamientos políticos. Conseguimos un pacto con Ciudadanos, lo intentamos después con Podemos… y Podemos no quiso.

Sánchez ha pasado de hablar de un PSOE de centro izquierda a la izquierda verdadera, de pactar con Ciudadanos a hablar de alianzas progresistas con Podemos, de defender un gobierno parlamentario cuando lo iba a liderar él a decir que sólo se gobierna desde la Moncloa. ¿Se ha escorado a la izquierda?

Sigue siendo el mismo, pero ahora ya sabe cuál es la realidad del partido, de la izquierda en España y de la socialdemocracia en Europa. Sabemos a qué grandes poderes nos enfrentamos. Sí es verdad que no es el mismo que hace tres años. Y él es el primero en decirlo.

Hace tres años daba la sensación de que Eduardo Madina, hoy partidario de Díaz, era el candidato más izquierdista, junto con Pérez Tapias, y Sánchez, al que apoyaba Díaz, el más de derechas dentro del PSOE.

No. Pedro nunca fue de centroderecha. Ni siquiera centroizquierda. Siempre fue izquierda. Eso sí, cuando llegó a la secretaría general trató de conciliar las distintas corrientes del partido. Ahora tenemos clara nuestra posición y es la que defendemos.

“PATXI LE RESTA MÁS A SUSANA”

¿La candidatura de Patxi López le resta posibilidades de éxito a Sánchez?

Le resta más a Susana. Los que están con Pedro, están con Pedro. Los hay que no querían alinearse con Pedro han considerado que Patxi es más neutral, o más intermedio. No sé muy bien cómo decirlo. Pero lo que yo detecto es que Patxi no nos resta nada.

Hay muchos vínculos, políticos, de equipos y hasta personales entre López y Sánchez. ¿No defienden postulados muy parecidos?

No he escuchado a Patxi López defender a la militancia cuando, por ejemplo, recibimos cartas de plataformas o noticias en los medios que hablan de cierres de censos por parte de la Gestora. No he visto nunca a Patxi quejarse contra la Gestora. Nunca la ha puesto en cuestión aunque se ha extralimitado mucho. Lo único que he visto son críticas a Pedro Sánchez y a su proyecto.

Hay compañeros que han buscado acomodo en Patxi López. Da igual quién gane. Hay gente que siempre estará ahí

¿Por qué gran parte del equipo de Pedro Sánchez está con Patxi López o, al menos, lejos de Sánchez? En esa lista están su ex número dos, César Luena, su colaborador Óscar López, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, secretarios generales que le apoyaban, entre ellos la única presidenta autonómica, Francina Armengol.

Hay mucha gente que está con Pedro Sánchez: Susana Sumelzo, María Luisa Carcedo, Iratxe García o yo misma, que formábamos parte de su núcleo duro. Me gusta recordar las palabras de Quico Toscano [alcalde de Dos Hermanas, Sevilla, donde Sánchez anunció su candidatura]. Hay compañeros que han buscado acomodo. Da igual quién gane. Hay gente que siempre estará ahí. López presentó un documento en el que proponía que se garantizase que los equipos de los candidatos se integrasen en las siguientes ejecutivas. A mí eso me sorprende.

¿No hay ninguna autocrítica que hacer porque una mayoría de su equipo lo haya abandonado?

Es que no es una mayoría. Esos eran más conocidos, pero no son más que nosotros. Lo que a mí me importa es si Pedro tiene apoyo o no. Lo tiene y es mayoritario. Que haya compañeros que han cambiado de posición en 15 días será algo que tendrán que explicar ellos.

Sánchez dice en sus mítines que su enemigo es el PP y los grandes poderes. ¿No quieren las élites de este país a Sánchez?

El PP está muy nervioso porque si Pedro es secretario general, los votos socialistas no servirán para apoyar políticas de derechas. Y al PP lo sustentan grandes poderes económicos. Creo que es bastante obvio.

¿Es Susana Díaz la candidata de las élites?

Es la candidata de un sector del partido.

SÁNCHEZ Y LOS MEDIOS

¿Los grandes medios de comunicación están contra Pedro Sánchez? En la entrevista con Jordi Évole, Sánchez citó a El País.

A mí me preocupa la gran influencia que algunos pretenden arrogarse. Me refiero, por ejemplo, a la investidura y cómo cuando el partido decidió su “no” a Rajoy nos encontramos con editoriales de periódico que insultaban al secretario general por una decisión del partido. Es una realidad. El relato de todo lo que pasó está clarísimo. Por eso defendemos un partido que recupere la credibilidad, la coherencia y también la autonomía.

Sánchez volverá a dar entrevistas y a acercarse. Lo que no podemos hacer tampoco es dar una entrevista todos los días

Pedro Sánchez no ofrece una rueda de prensa desde el 26 de septiembre y en los últimos seis meses ha dado dos entrevistas. ¿Por qué?

Tenemos una estrategia de campaña. Podrá gustar o no gustar, pero hay que respetarla. Volverá a dar entrevistas y a acercarse. Lo que no podemos hacer tampoco es dar una entrevista todos los días.

Dos en seis meses no es todos los días. ¿Por qué está alejado de la prensa?

Lo primero que dijo es que él quería escuchar a la militancia. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que nos interesa más ahora mismo es la elaboración de nuestro proyecto y documento político. Sánchez es el líder de un equipo y nosotros estamos hablando continuamente.

Pero, ¿se puede ser el líder de un partido o de un país de espaldas a los medios? ¿No es parte del juego democrático que responda a preguntas de la prensa?

Pedro es candidato desde hace mes y medio. Estamos recorriendo el territorio, hablar con los compañeros y elaborando nuestro proyecto. Dará entrevistas y ruedas de prensa, pero ahora no es ni candidato formalmente, es precandidato.

¿Su campaña no necesita intermediarios? ¿Es el líder y las bases, sin prensa ni aparatos?

Todo el equipo de Pedro hace muchos actos, incluyendo a los que han participado en el documento político. La militancia no necesita a nadie que interprete lo que estamos haciendo o lo que queremos decir. Esto es una campaña muy de casa del pueblo.

En su última entrevista, Sánchez dijo que si pierde, se va. ¿Fue un error?

Lo que quiso decir es que no va a poner palos en la rueda si pierde. Va a ser leal con el nuevo secretario general, si pierde. Nunca podremos abandonar nunca la política porque tenemos un compromiso ético personal, como todos los militantes. Tenemos que votar, abrir urnas y cerrar filas.

“EL DISCURSO DEL MIEDO ME DA VERGÜENZA”

Patxi López dice que sólo él es capaz de unir al partido ante el antagonismo entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿No se han destruido demasiados puentes como para que Sánchez pueda cohesionar el PSOE?

El discurso del miedo me da vergüenza dentro del PSOE. Quien intente liderar ese discurso, se equivoca. Nosotros no lo hacemos. Este es el partido de la libertad, la igualdad y la lealtad entre nosotros. Nos comprometemos a hacerlo y todos deben hacer lo mismo.

Más allá de las estrategias, la cuestión de la unidad sí puede ser un motivo para votar o no a un candidato. Es un elemento que está en el debate.

Pedro Sánchez nunca dividió al partido. No me gusta que se compare a los que salimos del Comité Federal con la cabeza bien alta por la puerta y tras haber defendido una posición política con los que fueron a cargarse al secretario general. Y menos de compañeros que hasta hace cuatro días estuvieron con nosotros. No me parece ni justo ni elegante. Como se hizo siempre en este partido, el día después nos uniremos. Por eso es absurdo el discurso del miedo.

¿Este proceso tiene garantías?

Hemos solicitado una reunión para hablar de ello. Nos preocupa que se haya cerrado el censo en algunas provincias, como la de Albacete, sin que sepamos el motivo. Nos preocupa la paralización de altas de militantes en otras provincias. Hay que hablar de muchas cosas. El proceso tiene que ser ejemplar, porque nos va a estar mirando toda España. Estamos en el ánimo de ayudar a la Gestora, que tiene que intentar que haya mucha participación. Eso será sinónimo de éxito.

¿Está manipulando el censo la Gestora?

No lo sé, porque no tengo el censo. Hay grandes trabajadores en Ferraz y yo no desconfío, pero necesitamos garantías. En la base hay cierto temor.

La Gestora asegura que las reglas no permiten el voto por internet.

Lo que quiero es que todo el mundo tenga la opción de votar. Y hay un volumen de compañeros que no están adscritos a ninguna agrupación porque no quisieron hacerlo. No sabemos qué va a pasar con ellos y hay que darles una respuesta. También hay desplazados, personas que estarán fuera.

