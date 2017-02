Leguina y el aparato se revuelven ante el apoyo del 51% de votantes socialistas a Sánchez

Ayer en Antena 3, en el programa Espejo Público, la presentadora Susanna Grisoanalizaba con Arsenio Escolar, director de 20minutos las palabras de Pedro Sánchez en su entrevista. El periodista le preguntó si él se podría poner de acuerdo con el Podemos de Íñigo Errejón a lo que el candidato a la secretaría del PSOE contestó ‘creo que sí’. Tras esto, apuntaba Escolar que se comentaba que podría haber unas zonas de confluencia entre el ‘Podemos de Errejón’ con el proyecto del PSOE que Sánchez propone y señalaba el periodista cómo Ciudadanos, Podemos y PSOE, se están definiendo en sus posiciones en estas semanas o meses.

Posteriormente Susanna Griso recogió las evidencias de que Pedro Sánchez puede ganar las primarias y le preguntó a Joaquín Leguina, habitual de las tertulias de 13TVy éste se mostró muy contrario a Pedro Sánchez. El ex presidente Leguina dijo: “sí, y hay gente que se suicida, sobre todo en política. La victoria de Pedro Sánchez supone la destrucción del PSOE”. Entonces le recordó Escolar que ante la aparición de Ciudadanos y Podemos, que suman más de 8 millones de votos, el PSOE no puede quedarse igual, debe ofrecer algo nuevo. Leguina insistía en que él ‘iba a hacer todo lo posible’, y ahí hizo una pausa, y dijo finalmente ‘por no votarle’. Está claro, el viejo aparato está confabulando para hacer alguna nueva operación que desactive a Pedro Sánchez tras el fracaso de Rubalcaba y su liebre susanista, Patxi López.

Iván Redondo, consultor político, apuntó que no sabía si Susana Díaz iba a presentarse ya que una encuesta con 1200 entrevistas entre votantes del PSOE reflejaba un panorama muy negro para la baronesa. En las últimas dos semanas, del 38% a favor a Pedro Sánchez se había pasado a un 51% y que era competitivo en todas las generaciones del votante socialista. El consultor apuntó que, si no había una maniobra extraña, parece que iba a ganar ya que Susana Díaz tenía un 25% de apoyo y Patxi López un 12%.

Esta encuesta no es acorde con lo que, la derecha mediática, en su particular cruzada, está publicando en sus encuestas, que van en contra de lo que muestran las imágenes que vemos cada vez que Pedro Sánchez realiza un acto con la militancia.

¿Cuál será el próximo movimiento de LaSexta y PRISA? ¿Habrá un nuevo ‘golpe’encubierto? ¿Qué van a hacer tantas criaturitas del viejo aparato socialista en el futuro? No hay puchero de bruja para eliminar a tanta discrepancia. No hay diputaciones, ni Senados, ni empresas del IBEX suficientes para enchufarlos a todos.Los elefantes, y las elefantas, tendrán que pegar empujones para su carguito en el cementerio de elefantes si la militancia se revela ante la camarilla apoltronada de la vieja guardia. Llevan viviendo del cuento toda la vida y no quiere que se elijan cargos según los méritos sino según las familias, los años y los apoyos.

¿Qué será de Mario Jiménez, que sólo ha trabajado para el partido y fue ex vicepresidente de Cajasol sin tener estudios superiores? ¿Qué será de Susana Díaz que nunca cotizó fuera del partido? ¿Terminarán sufriendo las malas condiciones de trabajo de un reponedor o una cajera de supermercado? ¿Se partirán el lomo en el campo o la mina? Rubalcaba, Zapatero, Bono y González preparan algo, hay mucho en juego. Falciani y su lista podría conocerse, o el pacto de silencio bipartidista podría romperse, y entonces, entonces los constructores hablarían ante el juez.

Origen: Leguina y el aparato se revuelven ante el apoyo del 51% a Sánchez