El concejal de Foro en Noreña: “Tenemos un problema muy serio con las cuentas del Ayuntamiento”

25/09/2011

“Hay pendientes de cobro unas doscientas facturas del año pasado que suman más de ciento veinte mil euros”

“No es normal presentar al pleno un reconocimiento extrajudicial de deuda del año 2010 nueve meses después de finalizado el ejercicio”

25-septiembre-2011 (Noreña) El concejal de FORO en Noreña, Inaciu Iglesias, ha señalado que en este concejo “tenemos un problema, un problema muy serio con las cuentas del Ayuntamiento”. Iglesias asegura que “ya lo sospechábamos, pero ahora sabemos oficialmente que hay pendientes de cobro -y fuera de consignación presupuestaria- unas doscientas facturas del año pasado; es decir, son facturas que, al 31 de diciembre de 2010, cuando se cerró la contabilidad del año, quedaron pendientes de aplicar”. El concejal incide en que “no son gastos imprevistos, y la mayoría de ellos son suministros ordinarios perfectamente conocidos y previsibles, como la luz, el agua o la limpieza de edificios; cargos perfectamente planificables que, sin embargo, se mantuvieron sin pagar y fuera del presupuesto hasta hoy”.

Iglesias señala que “entre las doscientas y pico facturas suman más de ciento veinte mil euros”, y no se explica como se pudo llegar a esta situación a no ser “por dos razones: una, la negligencia y las bajas laborales del anterior interventor; y, dos, la falta de diligencia del Alcalde”. El concejal cree que “este es un problema que se debía haber atajado primero o, por lo menos, haber dado a conocer mucho antes”.

Inaciu Iglesias también apunta que “frente al evidente descenso de ingresos de estos últimos ejercicios –como consecuencia del parón en la construcción- en el Ayuntamiento de Noreña no se produjo el consiguiente descenso en los gastos”, e incluso, “lo que se pretendió fue cuadrar los distintos presupuestos, necesariamente más reducidos, manteniendo los gastos que los descuadraban al margen del mismo y, una vez cerrado el ejercicio, presentar todas esas facturas para su reconocimiento extrajudicial”. “Es decir: se mantuvieron las formas y se ocultó el fondo; y ahora, nueve meses después, y una vez pasadas las elecciones, nos encontramos con esto”, añadió Iglesias.

Por todo esto, FORO en Noreña quiere hacer público lo siguiente:

1º No se debía haber llegado hasta aquí. No es normal presentar al pleno un reconocimiento extrajudicial de deuda del año 2010 nueve meses después de finalizado el ejercicio. Nueve meses es mucho tiempo, es el parto de los montes, es demasiado tarde para poder reaccionar con eficacia.

2º Los proveedores no pueden cargar con la mala gestión de este Ayuntamiento. Por eso en el próximo pleno nosotros no vamos a votar negativamente a este reconocimiento. No queremos causarles más problemas y retrasos de cobro a unos señores y a unas empresas que solo quieren cobrar por su trabajo.

3º Tampoco podemos cargar nosotros ni los ciudadanos con una responsabilidad que no es nuestra. Por eso tampoco vamos a votar a favor y vamos a optar por la abstención. Porque la responsabilidad sobre el pago de estas facturas no la debe asumir el pleno: es culpa del Alcalde y del anterior interventor que no hicieron bien su trabajo. El del interventor por no haber llevado las cuentas en tiempo y forma. El del Alcalde por no haber supervisar esa actuación. Ni uno ni otro cumplieron bien con su cometido.

4º Esto va a suponer endeudar al Ayuntamiento obligándole a solicitar un crédito al ICO a un interés de 6 %. Como gestión financiera esto es un desastre.

5º Pero lo peor es que esto no acabó aquí. Porque nada asegura que para este año 2011 no se reproduzca la misma o parecida situación. Es necesario, por lo tanto, acometer un plan de saneamiento de las cuentas del Consistorio y es imprescindible que el pleno disponga de la información económica con mucha mayor agilidad y diligencia.

No hacerlo así supondría agravar la situación. Noreña se puede –y se debe- gestionar mejor.